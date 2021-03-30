Проект железной дороги из аэропорта Симферополя подготовят к началу 2022 года

В Крыму начинают подготовку к строительству железнодорожной ветки, которая соединит международный аэропорт «Симферополь» с городским железнодорожным вокзалом, сообщает портал RosTender.info .

Крымская железная дорога объявила тендер на проектирование однопутного электрофицированного участка от аэропорта до существующей железнодорожной инфраструктуры. Максимальная цена контракта установлена на уровне 286,5 млн рублей. Средства на оплату работы проектировщика поступят из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года». Заявки на участие в тендере принимают до 20 апреля, 27 апреля поведут его итоги.

Протяженность ветки 12 километров, ее предполагается проложить от аэропорта до железнодорожной ветки «Джанкой-Симферополь». Далее поезда будут следовать до Симферополя. В рамках проекта необходимо переоборудовать и инфраструктуру аэропорта.

В тексте техзадания отмечается, что по новой железной дороге будут ходить 33 пары электропоездов в сутки с интервалом в 20 минут. Планируется укладка «тихих» рельсов.

На проведение инженерных изысканий, проектирование объекта и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» исполнителю отведено 250 дней. Таким образом, проект должен быть готов в начале следующего года.

Запуск аэроэкспресса из аэропорта «Симферополь» в города Крыма является одним из поручений Президента РФ Владимира Путина, прозвучавшим на совещании в Ялте 10 января 2020 года. Аэроэкспресс разгрузит автомобильные дороги полуострова.