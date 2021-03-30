Пограничники раскрыли схему реализации черной икры

В отношении жительницы Керчи возбуждено уголовное дело за незаконный оборот краснокнижных биологических ресурсов.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, в декабре 2020 года установлена действующая схема и место реализации черной икры русского осетра. Организатором оказалась 53-летняя жительница Керчи.

В отношении нее возбуждено уголовное дело за «незаконную добычу и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».