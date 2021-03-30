Лошадь откусила ребенку палец

Возбуждено уголовное дело по факту причинения травм ребенку во время экскурсии в зоопарке. Лошадь откусила палец на правой руке 5-летней девочки.

Следственным отделом по Киевскому району Симферополя установлено, что происшествие произошло 28 марта в зооуголке Детского парка на ул.Кирова, когда мама с дочкой кормили с рук лошадей, содержащихся в вольере.

Пострадавшую доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. В настоящее время девочка находится в медучреждении в стабильном состоянии.

В рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю. В ходе следствия будет дана оценка организации работы на предмет соблюдения в целом на территории зоопарка необходимых мер безопасности, норм и правил при функционировании подобных мест развлечений.