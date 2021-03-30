Городская электричка — проект неблизкий

Новый вид общественного транспорта — городскую электричку, которая свяжет отдаленные районы Севастополя, планируется запустить после 2023 года, сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.

«Проект городской электрички в Севастополе планируется реализовать не ранее 2023 года, но, очевидно, не позднее срока завершения ФЦП», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы КЖД.

Ранее сообщалось, что в феврале при продлении федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года в нее включили и проект городской электрички. Проект находится в стадии проработки. Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров перед этим сообщал, что в Севастополе прорабатывается «проект городского трамвая по Севастополю на базе железной дороги».

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя в настоящее время продлена до 2025 года.