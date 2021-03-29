Во Фронтовом дали первый газ

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, произведен пуск газа в два многоквартирных дома на ул.Юбилейная. Всего в селе Фронтовом четыре многоэтажки и 197 частных домовладений.

«На сегодняшний день выдано 86 технических условий на подключение частных домов к газу. Ведется разработка проектов по 53 объектам. Ко всем частным домовладениям будет обеспечено нулевое техприсоединение», — сообщил директор ГУП «Севастопольгаз» Сергей Плисов.

Нулевое техприсоединение означает, что жители села не платят за подводку сетей от точки подключения до границы их земельного участка.

Газ подведут и к 11 домам, которые почему-то не вошли в проект газификации села. Для этого дополнительно проложат порядка 150 метров газопровода и сделают подводку к домам. Деньги для этого выделены.

Газификация Фронтового проводится в рамках ФЦП. Все работы планируют завершить к лету.

Ранее жители села обратились к губернатору Севастополя с жалобой, что за присоединение к газораспределительным сетям установлена неподъемная для них плата. При этом общая стоимость работ по газификации частного дома составляет более 200 тысяч рублей, что в несколько раз превышает стоимость аналогичных работ в соседнем Крыму.