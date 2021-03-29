Ветераны просят изгнать торговцев из центра Севастополя

Активисты Общероссийского общественного движения «Ветераны России» (г.Москва) обратились к губернатору Севастополя с просьбой полностью очистить историческую часть города-героя от торговых рядов и рекламы.

Поводом к требованию стала информация об открытии секс-шопа на ул.Большой Морской в доме с мемориальной табличкой, что на этом месте располагался штаб второй обороны города.

«Безусловно, здание является объектом культурного наследия, и появление в нем подобного заведения не соответствует духу и логике места, его историческому содержанию. В связи с этим в Общероссийском общественном движении «Ветераны России» уверены в необходимости комплексного пересмотра подхода к размещению объектов и рекламы в центральной части Севастополя!» — говорится в обращении.

Ветераны уверены, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев «должен выступить с инициативой полного освобождения исторических частей улиц города Севастополя от торговых рядов и рекламы».

Обращение ветераны направили и в Генеральную прокуратуру, в котором просят провести проверку «по факту размещения в здании на улице Большой Морской в городе Севастополе магазина непродовольственных товаров (секс-шоп) и алкомаркета, провести анализ разрешительных документов, а в случае нарушения их выдачи или отсутствия таковых привлечь должностных лиц к ответственности».