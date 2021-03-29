Ветераны пройдут диспансеризацию перед Днем Победы

Диспансеризацию и, по возможности, вакцинацию против коронавирусной инфекции ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам проведут в апреле.

Об этом 29 марта на аппаратном совещании сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов. По его информации, сейчас в Севастополе проживают 1900 человек, относящихся к данной категории, из них 890 — жители осажденного Севастополя. Тем, у кого нет противопоказаний, одновременно с диспансеризацией предлагается вакцинироваться.

Он также сообщил, что на сегодня привито 147 ветеранов, а 411 (из 890) жителей осажденного Севастополя уже прошли диспансеризацию.

— Сделать эту работу необходимо за апрель, перед праздничными мероприятиями. Для ветеранов очень важно слелать, по возможности, прививки. Чтобы они максимально безопасно смогли принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, — отреагировал на доклад глава города, поручив держать эту работу на особом контроле.