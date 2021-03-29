Рост числа заболевших объяснили недисциплинированностью граждан

Как пояснил 29 марта заместитель губернатора Александр Кулагин, за последнюю неделю рост числа заболевших составил 16%, с 230 до 267 человек, а госпитализировано 284 пациента против 301 неделей ранее. Свободный коечный фонд — 36%, пациентов в возрасте 65+ на сегодня 257 человек, неделей ранее их было 220. В отделении интенсивной терапии находятся 27 человек, один — на ИВЛ.

Причину роста заболеваемости А.Кулагин объяснил погодой, но, главным образом, отказом от ношения масок. И с этим будут бороться.

По словам директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, его ведомство сейчас получило полномочия выписывать штраф в транспорте и в магазинах.

— Транспорт, магазины... Никто не отменял масочного режима. Иначе потом получится неконтролируемая история, — констатировал губернатор Михаил Развожаев, распорядившись провести работу с их собственниками.

Напомним, что на 8 и 18 марта был снят запрет на проведение массовых мероприятий.

Справка

По состоянию на утро 29 марта в Севастополе зафиксированы 49 новых заболевших, умер 1 человек в возрасте 89 лет.

Всего сovid-19 заболели 13138 человек, выздоровели 12157, умерли — 561.