Рост числа заболевших объяснили недисциплинированностью граждан
Увеличение количества заболевших коронавирусом за последние дни объяснили нарушением масочного режима, который начнут усиленно контролировать.
Как пояснил 29 марта заместитель губернатора Александр Кулагин, за последнюю неделю рост числа заболевших составил 16%, с 230 до 267 человек, а госпитализировано 284 пациента против 301 неделей ранее. Свободный коечный фонд — 36%, пациентов в возрасте 65+ на сегодня 257 человек, неделей ранее их было 220. В отделении интенсивной терапии находятся 27 человек, один — на ИВЛ.
Причину роста заболеваемости А.Кулагин объяснил погодой, но, главным образом, отказом от ношения масок. И с этим будут бороться.
По словам директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, его ведомство сейчас получило полномочия выписывать штраф в транспорте и в магазинах.
— Транспорт, магазины... Никто не отменял масочного режима. Иначе потом получится неконтролируемая история, — констатировал губернатор Михаил Развожаев, распорядившись провести работу с их собственниками.
Напомним, что на 8 и 18 марта был снят запрет на проведение массовых мероприятий.
Справка
По состоянию на утро 29 марта в Севастополе зафиксированы 49 новых заболевших, умер 1 человек в возрасте 89 лет.
Всего сovid-19 заболели 13138 человек, выздоровели 12157, умерли — 561.