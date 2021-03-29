Подходы и подъезды к больницам ремонтируют

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе в программу ремонта на 2021 года включено три участка автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям города.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, подрядчики уже приступили к работам на ул.Генерала Лебедя, ведущей к больнице №5, на ул.Пугачева у Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и на участке Фиолентовского шоссе в районе городской психиатрической больницы.

Там выполняют ремонт дорожного покрытия, тротуаров, обустраивают пешеходные переходы, устанавливают ограждения, дорожные знаки, наносят разметку.

Дорожно-строительный сезон 2021 года в Севастополе стартовал уже в январе. Этому способствовали хорошая погода и своевременно заключенные контракты.