Памятный знак плавучему мосту разрушается

Мемориал на месте плавучего моста через рейд в 1855 году, установленный на краю Николаевского мыса на Приморском бульваре, находится в катастрофическом состоянии и продолжает разрушаться.

Знак расположен в 150 метрах от Памятника затопленным кораблям, где с 25 марта ведутся работы по восстановлению набережной, поврежденной штормом. «Севастопольская газета», воспользовавшись случаем, поинтересовалась у директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, презентовавшего начало этого ремонта, планируется ли реконструкция полностью соседней части набережной и памятного знака плавучему мосту.

Вопрос привел начальника горхоза в замешательство.

— Где это? — удивился Е.Горлов. — Плавучий мост... Не могу ответить.

Объясняем, памятный мемориал начала плавучего моста через Севастопольскую бухту был построен по проекту архитектора А.Вейзена и инженера Н.Еранцева. Он является одним из объектов масштабного мемориального комплекса, построенного в городе в 1905 году к 50-летию первой обороны. В настоящее время сам памятный знак, а также весь архитектурный комплекс находятся в аварийном состоянии и требуют срочного восстановления.