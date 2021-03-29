Осуждена гражданка РФ, работавшая на украинскую разведку

Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии гражданку РФ Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене при передаче секретных сведений разведке Минобороны Украины.

«Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Как уточнили в пресс-службе суда, Г.Довгополая собирала для разведки Минобороны Украины сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота.

«Гражданка [Довгополая] выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время, то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности РФ», — сказала собеседница агентства.

По данным суда, уголовное дело в отношении уроженки Бахчисарая Г.Довгополой было рассмотрено в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну. Помимо реального наказания 65-летняя россиянка судом была ограничена свободой на один год.

Как сообщали в Центре общественных связей ФСБ России, в Севастополе по подозрению в государственной измене задержана гражданка России, «которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера». Возбуждено было уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена», предусматривает до 20 лет лишения свободы).

В конце ноября 2019 года Ленинский районный суд Севастополя заключил Г.Довгополую под стражу. ФСБ этапировала обвиняемую в Москву для проведения следственных действий в начале этого года.