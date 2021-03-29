Новую партию вакцины против коронавируса ждут на этой неделе

Почти 20 тысяч жителей Севастополя уже привиты первым компонентом вакцины «Спутник-V», а 24 тысячи человек стоят в очереди на вакцинацию.

Новую партию вакцины ожидают уже на этой неделе, сообщил на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

Он сообщил, что на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 19,3 тысячи севастопольцев, вторым — 13,4 тысячи. По состоянию на утро 29 марта в очередь на вакцинацию записано 24 тысячи человек.

К работающим 11 пунктам вакцинации, в состав которых входят по несколько кабинетов, горздрав готов развернуть еще 15 резервных пунктов.