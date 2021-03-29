На подключение газа пенсионерам будут предлагать рассрочку

Чтобы жители села Фронтовое смогли оплатить работы по подключению газа, им предложат сделать это в рассрочку.

Такое предложение озвучено 29 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Речь идет о тех владельцах частных домов, у кого единственным источником существования является пенсия.

По словам директора горхоза Евгения Горлова, сумма подключения газа составит примерно 70-80 тысяч рублей.

— Понятно, что для одиноких, пенсионеров и нуждающихся это достаточно высокая сумма. Надо смотреть программу и вырабатывать критерии нуждаемости. Таким образом, делаем социальное пособие, дотацию или мягкую рассрочку через предприятие, — прокомментировал доклад подчиненного губернатор Михаил Развожаев.

Он предложил подключить к разработке соответствующей программы депутатов Законодательного собрания. При этом он уточнил, что данная мера поддержки не будет касаться тех владельцев, кто способен самостоятельно оплатить подключение.

По словам Е.Горлова, во Фронтовом — четыре многоквартирных жилых дома и 197 индивидульных домов. Два многоквартирных дома уже подключили к газу, еще в двух работы будут сданы подрядчиком в ближайшие дни. 86 технических условий по подключению индивидуальных домов уже сделаны, заключены 53 договора на проектирование внутренней разводки, пять домов уже готовы подключиться.