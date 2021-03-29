Ликвидировали четыре секс-притона

Жительница Краснодара держала массажные салоны в Севастополе, Симферополе и Керчи, в которых клиентам оказывали услуги интимного характера.

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке ОМОН «Беркут» Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, организовавших на территории Крымского полуострова притоны для занятия проституцией.

Полицией установлено, что 30-летняя жительница Краснодарского края вместе с администраторами искала секс-работниц в интернете, размещая объявления о трудоустройстве на высокооплачиваемую работу. Они проводили отбор кандидаток, контролировали выполнение правил и условий занятия проституцией, а также распределяли полученный доход от незаконной деятельности. Все салоны были оснащены системами видеонаблюдения и охранной сигнализации, в помещениях оборудованы комнаты для обслуживания клиентов и проживания девушек.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых и в арендованных помещениях, где располагались притоны, изъяты денежные средства в сумме более 700 тысяч рублей, средства связи, электронные носители информации, журналы учета рабочего времени персонала, списки клиентов и другие улики, имеющие доказательное значение.

В результате проведенной в трех городах спецоперации задержаны организатор сети притонов, администраторы подпольных заведений и 21 девушка в возрасте от 19 до 30 лет.

В отношении задержанных женщин, оказывающих интимные услуги, составлены административные протоколы по статье «Занятие проституцией», предусматривающей наказание в виде административного штрафа в размере до двух тысяч рублей.

Организатор незаконного бизнеса задержана, в отношении нее следственным управлением УМВД России по Севастополю возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.