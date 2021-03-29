Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов промоушена, сообщается на официальном сайте промоушена Оливейра.

Теперь, как информирует портал ODDS, первую строчку сводного рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории занимает чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс. На второй позиции оказался чемпион в полусреднем весе Камару Усман. Тройку лучших замкнул представитель тяжелого дивизиона Стипе Миочич.

Экс-чемпион промоушена в легчайшем весе россиянин Петр Ян замыкает десятку. Отметим, что на 15-е место вернулся бывший обладатель титулов UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор.

Ранее мы сообщали, что президента UFC заявил, что Хабиб на 100% завершил свою карьеру.

Нурмагомедов провел свой последний бой в октябре 2020 года, одолев Джастина Гейджи. Выиграв бой, Хабиб заявил о завершении своей карьеры, что стало шоком для всего мирового сообщества MMA. Президент UFC Дана Уайт не терял надежды, что Хабиб скоро вернется в октагон, сохраняя у него звание чемпиона. Российский боец одержал 29 побед в 29 поединках.