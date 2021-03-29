Девочка получила травмы в квест-комнате

В Севастополе организована проверка публикаций СМИ о травмах, полученных 14-летней школьницей при прохождении квеста. Сведения подтвердились.

Сообщалось, что в квест-комнате на Фиолентовском шоссе девочка упала и порезала лицо. Пострадавшей оказана вся необходимая помощь. В настоящее время она выписана из больницы в удовлетворительном состоянии. В ходе проверки данный факт подтвердился.

«Следственному отделу по Гагаринскому району Севастополя поручено проверить обстоятельства происшествия на предмет наличия в действиях организаторов квеста признаков преступления, предусмотренных ст. 238 УК РФ — «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым и Севастополю.