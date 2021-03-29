Дело лжеагента крюинговой компании передано в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мошенника, похитившего денежные средства двух моряков под предлогом содействия в трудоустройстве на иностранные суда.

Житель Астрахани 1991 года рождения обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и отмывании денежных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

По версии следствия, злоумышленник по интернету обратился к двум жителям Севастополя, которые разместили резюме на сайтах поиска работы, и предложил содействие в трудоустройстве от имени крюинговой компании, к которой не имел отношения. Таким образом он похитил у потерпевших почти 3,5 млн рублей.

На 600 тысяч он купил автомобиль, оформив его на родственницу, а остальные деньги проиграл на ставках в букмекерских конторах.

Расследование по уголовному делу проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю. Оперативники установили местонахождение злоумышленника и доставили его в Севастополь. По поддержанному ходатайству следователя обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного расследования потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании причиненного материального ущерба. На автомобиль и иное имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.