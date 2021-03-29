Чернореченское водохранилище заполнилось до 22 млн кубов

О том, что Чернореченское водохранилище заполнилось до 22 млн кубометров, а железобетонные кольца-индикаторы постепенно скрываются под водой, 29 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Николай Жигулин.

По его словам, с 1 декабря из Чернореченского водохранилища израсходовано 8,2 млн кубов воды, пришло 16,820 млн кубов.

— В среднем, мы в последние сутки фиксируем по 200 тысяч кубов прихода воды. Знаем, что на Ай-Петри лежит достаточное количество снега, по предварительным оценкам, около 5 миллионов кубов в сторону Севастополя. На ближайшие дни — прогноз с положительными температурами, ожидаем интенсивное поступление воды, — сообщил Н.Жигулин.

Он же сообщил, что Бельбек сейчас дает более 40 тысяч кубов воды в сутки. Кадыковский водоем пока стоит в резерве, его запуск планируется по необходимости.

— Кадыковка тоже наполняется, на позапрошлой неделе порядка 18 тысяч кубов зафиксировали приход. Инкерманский карьер тоже помаленечку наполняется, — отчитался замгубернатора.

Напомним, что максимальный объем Чернореченского водохранилища — 65 млн кубов.