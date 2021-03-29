Археологи установили датировку всех значимых построек Бахчисарайского дворца

Ученые Крымского федерального университета восстановили исторические этапы существования Ханского дворца в Бахчисарае от его возведения до начала 20 века, сообщила пресс-служба вуза.

Впервые получена полная информация о культурных напластованиях комплекса примерно на 70% его современной территории. Новые данные раскрывают основные этапы строительной истории Ханского дворца, начиная с правления крымского хана Сахиб-Гирея I (1532-1551).

«Мы выяснили, что в 18 веке в Ханском гареме было множество помещений, включая так называемый «Старый гарем», разобранный в 20-е гг. 19 в. То, что мы видим сейчас, — только остатки более глобальной конструкции, имевшей другую планировку. А знаменитая Соколиная башня, под которой был найден перстень ханской дочери, возведена на жилом комплексе 18 века, который, вероятно, был разрушен в ходе русского погрома 1736 года. Благодаря этим и другим знаниям у нас появилась возможность восстановить не только дворец, но и недостающие особенности жизни и быта из истории Хан-Сарая», — рассказал доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Крымского федерального университета Валерий Науменко.

Работы проводились на 29 участках дворцового комплекса с целью открытия фундаментов различных зданий памятника в рамках разработки проекта его реставрации.

По словам ученых, теперь дворец из объекта архитектуры превращается в полноценный объект археологии. Во время работ исследователи нашли множество предметов 16-18 веков, иллюстрирующих особенности культуры Крымского ханства.

«Мы обнаружили значительное количество керамических изделий. Большинство из них подтвердило колоссальное влияние османской культуры на Крымское ханство. Например, речь идет о турецком фаянсе, который датируется от 16 до 18 вв. Есть керамика, свойственная именно крымскотатарской культуре. Одна из отличительных черт таких предметов — раскраска снаружи линиями белого цвета с помощью жидкой глины, ангоба. А для местной поливной керамики типична монохромность. Отдельного внимания заслуживает коллекция курительных трубок 17-18 вв., принадлежавших жителям дворца. В ней присутствует более 400 изделий разных фасонов с арабографичными надписями, повторяющими суры Корана либо имена изготовителей трубок», — добавил В.Науменко.

Все полученные данные специалисты Крымского федерального университета занесут в книгу «Археология Бахчисарайского дворца», в которой будут поэтапно описаны все участки дворца с анализом хронологических периодов и изменений за время существования Крымского ханства.