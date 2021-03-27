Мобильный оператор Win mobile запустил новый тренд

Оператор Win mobile регулярно обновляет линейку тарифов, предлагая все более выгодные и удобные тарифные планы для пользователей мобильного интернета. Особой популярностью у крымчан пользуются тарифы с безлимитным мобильным трафиком mobile-win.ru/tariffs/prosto.

Не оставляет Win mobile своим вниманием и пользователей соцсетей. С одной стороны оператор внедряет тарифы mobile-win.ru/tariffs/megahit с неограниченным трафиком в «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram, с другой — проводит регулярные акции, конкурсы и розыгрыши на собственных официальных страницах в соцсетях.

Очередную акцию в соцсетях Win mobile посвятил Всемирному дню счастья rgroup.ru/news/289news. И это не случайно — AirPods, Apple Watch 3 или iPhone 12 mini, которые могут получить подписчики оператора в Instagram, достанутся настоящим счастливчикам. Акция проводится в официальном аккаунте Win mobile instagram.com/p/CMoZ4gHpJxK/ с 20 марта по 2 апреля включительно. Чтобы участвовать в акции и получить шанс на подарок, нужно... моргать до победного!

Дело в том, что специально к акции Win mobile создал цифровую маску для Instagram, с помощью которой можно «поймать» не только сим-карту, но и шанс получить заветный приз. Благодаря этому моргать в Instagram Stories уже становится трендом — с прошлой недели в акции приняли участие около тысячи крымских подписчиков @win_mobile_crimea.