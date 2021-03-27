Мобильный оператор Win mobile запустил новый тренд
Моргай до победного!
Один из ведущих крымских операторов связи Win mobile запустил новую акцию среди пользователей популярной социальной сети
Оператор Win mobile регулярно обновляет линейку тарифов, предлагая все более выгодные и удобные тарифные планы для пользователей мобильного интернета. Особой популярностью у крымчан пользуются тарифы с безлимитным мобильным трафиком mobile-win.ru/tariffs/prosto.
Не оставляет Win mobile своим вниманием и пользователей соцсетей. С одной стороны оператор внедряет тарифы mobile-win.ru/tariffs/megahit с неограниченным трафиком в «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram, с другой — проводит регулярные акции, конкурсы и розыгрыши на собственных официальных страницах в соцсетях.
Очередную акцию в соцсетях Win mobile посвятил Всемирному дню счастья rgroup.ru/news/289news. И это не случайно — AirPods, Apple Watch 3 или iPhone 12 mini, которые могут получить подписчики оператора в Instagram, достанутся настоящим счастливчикам. Акция проводится в официальном аккаунте Win mobile instagram.com/p/CMoZ4gHpJxK/ с 20 марта по 2 апреля включительно. Чтобы участвовать в акции и получить шанс на подарок, нужно... моргать до победного!
Дело в том, что специально к акции Win mobile создал цифровую маску для Instagram, с помощью которой можно «поймать» не только сим-карту, но и шанс получить заветный приз. Благодаря этому моргать в Instagram Stories уже становится трендом — с прошлой недели в акции приняли участие около тысячи крымских подписчиков @win_mobile_crimea.