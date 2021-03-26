За расклейку объявлений и надписи на стенах накажут рублем

Разработчики законопроекта, предложили установить новый вид административной ответственности за нанесение надписей на стены зданий, сооружений, а также за размещение агитационных материалов, объявлений, в том числе афиш, на объектах, не предназначенных для этих целей.

Поводом к законодательной инициативе послужили шокирующие случаи вандализма, участившиеся в городе в последнее время. Разрисованы парапеты Таврической лестницы, телефонные автоматы на ул.Большая Морская, двери подъездов на ул.Гоголя, городская мебель в парке в Балаклаве, монумент «Штык и парус».

— За такие действия необходимо применять административное взыскание, — высказал мнение один из авторов проекта Андрей Куринов. За нанесение надписей законопроектом предусматривается штраф на граждан в размере 2-4 тысяч рублей; на должностных лиц 20-40 тысяч рублей; на юридических лиц 60-80 тысяч рублей.

За поклейку афиш, рекламных и агитационных материалов в неположенных местах сумма штрафа для граждан составит 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 30-50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 80 до 100 тысяч рублей.

Законопроект поддержал председатель севастопольского парламента Владимир Немцев.

— Во-первых, люди будут понимать, что поклейка или нанесение надписей на стенах и объектах культурного наследия повлечет за собой наказание, в том числе административные штрафы. Во-вторых, для фиксации правонарушений нужно установить камеры наружного видеонаблюдения в общественных местах, — добавил В.Немцев, тем самым признав, что размер штрафа не самое главное. И сейчас за надписи на объектах культурного наследия вандалам грозит миллионный штраф.

Собравшиеся были проинформированы, что камеры наружного наблюдения будут переданы в управление МВД, чтобы облегчить идентификацию нарушителей и привлечение их к ответственности.