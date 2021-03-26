Севастопольгаз готов к сотрудничеству со всеми учебными заведениями

«К нам ведут дороги… От нас открываются пути!», так прозвучал лозунг Международной научно-практической конференции, которая прошла на этой неделе в городе Симферополь, в КФУ им.Вернадского.

Генеральный директор ПАО «Севастопольгаз» Илья Авласевич принял участие в данном мероприятии и в торжественной обстановке заключил соглашение с ректором Крымского федерального университета им.Вернадского Андреем Фалалеевым, о сотрудничестве между ПАО «Севастопольгаз» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный университет им.Вернадского».

Молодежь — инвестиция в будущее нашего города, это понимают и студенты, и потенциальные работодатели. Конференция стала местом притяжения для региональных вузов и крупных Крымских предприятий.

«Для нас основная задача — это трудоустройство молодых кадров, как с высшим образованием, так и со средним профессиональным. В настоящее время в газовой отрасли востребованы не только инженерно-технические профессии, но и рабочие, такие как: электрогазосварщики, слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, монтеры и многие другие. Именно ребят по такими рабочим специальностям выпускает Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна, входящий в структуру КФУ им.Вернадского. Мы готовы к перспективному сотрудничеству со всеми учебными заведениями, для привлечения на предприятие молодых кадров.

Уверен, что будущее за прогрессивными выпускниками высших и средне профессиональных заведений, которые привнесут свой безусловный вклад и будут трудится на благо нашего города и предприятия.

В свою очередь мы имеем возможность, желание и всю необходимую производственную базу для расширения взаимодействия нашего предприятия с высшими и средне профессиональными учебными заведениями, и это сотрудничество может быть осуществлено в различных формах», — отметил Илья Мирославович, и привел несколько примеров взаимодействия.

Таких как, участие наших высококвалифицированных работников в разработке учебных планов и программ, что позволит вузам идти в ногу со временем и готовить специалистов, в большей степени отвечающих текущим запросам рынка труда. Также возможна организация стажировок или производственной практики студентов на нашем предприятии способны погрузить студентов в атмосферу будущей профессии и вызвать к ней интерес, а ПАО «Севастопольгаз», как работодатель, на данном этапе имеет возможность отметить для себя будущих перспективных работников.

Такого рода мероприятия способствует продуктивному взаимодействию между ВУЗами, студентами и работодателем, а более тесное и эффективное сотрудничество между образовательными учреждениями и предприятиями способно принести обеим сторонам значительную пользу, которая в итоге будет способствовать решению многих проблем, связанных с дефицитом квалифицированных кадров и трудоустройством выпускников высших и средне профессиональных учебных заведений города Севастополя и Крыма в целом.