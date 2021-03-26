Секс-шоп с Большой Морской уберут

По его словам, произошла неприятная ситуация: здание на Большой Морской, 7, на котором установлена мемориальная табличка о нахождении там в годы второй обороны города штаба обороны, было отдано под магазин интимных товаров, с соответствующей наружной рекламой.

Ситуация получила общественный резонанс. Предприниматели в ответ решили сменить место расположения магазина. Департаменту архитектуры дано указание разобраться с наружной рекламой в центральной части города и подыскать иного, более приемлемого для исторического здания арендатора.