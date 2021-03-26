Ремонт улицы Галины Петровой тревожит ее жителей

Новые бордюры рассыпаются сразу после установки, а с гигантской лужей предлагается бороться при помощи лежачего полицейского.

Капитальный ремонт, начавшийся в декабре 2020-го и рассчитанный до конца 2021 года, сейчас в самом разгаре. Заказчик объекта — департамент транспорта и развития дорожно-траспортной инфраструктуры, подрядчик — ООО «Управляющая компания «Веста», проектировщик АО «Петербургские дороги».

На улице вовсю работает строительная техника, но проводимый ремонт не радует жителей. Они опасаются, что в результате грядущего обновления качество их жизни не улучшится. «Севастопольская газета» поинтересовалась, чем встревожены жители улицы Галины Петровой и соседней Дунайской.

Первое, что вызывает беспокойство, — уже наметившееся сужение проезжей части. То есть две полосы движения остаются, но крупногабаритному транспорту разъехаться будет непросто.

В настоящее время рабочие укладывают новенькие бордюры, что также не слишком обнадеживает жителей. Они говорят, что вместо демонтированных старых, армированных, простоявших не один десяток лет, укладывают новые, рассыпающиеся даже при наезде на них строительной техники.

Недоумение вызывает и зигзагообразная конфигурация самой улицы. Зигзаги образуют те самые бордюры, которые строители укладывают, словно ребенок кубики. О единой прямой линии речи не идет!

— Вот зачем здесь этот заездной карман? Что будет, когда машины встанут елочкой и перекроют полдороги? Как это проектировали? Опять без выезда на место? — возмущается житель улицы Галины Петровой Георгий Заговалов. Он указывает на очередной, по его мнению, огрех строителей: за счет необоснованного расширения тротуара при выезде с соседней улицы оказался срезан радиус поворота.

— Не могу предположить, зачем это нужно? — показывает он рукой на перекресток.

Жителей беспокоит отсутствие ливневки. На пересечении улиц Галины Петровой и Дунайской в дождь исправно образуется огромная лужа, и, судя по всему, не исчезнет она и после капремонта. Это обстоятельство более других беспокоит жителей улицы Дунайская. Они много раз писали, звонили, просили приехать руководство ГБУ «Севавтодор» и даже главу Ленинского муниципалитета. Те приезжали, но вразумительных ответов на поставленные вопросы дать так и не смогли.

— На участке дороги на пересечении Дунайской и Галины Петровой получается уклон, по которому дождевая вода естественным образом стекает вниз, заливая наши участки, фундаменты домов и даже помещение кочегарки детского сада, что напротив. Лужа образуется такая, что перейти улицу невозможно, — рассказывает житель ул.Дунайская Виктор Иванович.

По его словам, жителей уверяют, что дождевая вода по ул.Галины Петровой будет стекать вниз по дороге самотеком, но вода-то не знает, что Дунайскую ей после ремонта заливать категорически запрещено.

В качестве заслона от воды жителям обещают на въезде на Дунайскую установить… лежачего полицейского.

Не уверены жители и в том, что обновленная улица станет безопасней для движения. По улице проходит канализационный коллектор, объемный колодец от него загораживает тротуар.

— Из-за колодца пешеход, следуя по тротуару, должен неминуемо сойти на проезжую часть, чтобы обойти колодец. Почему эта особенность улицы не учтена при проектировании? — задается вопросом житель улицы Дунайская Татьяна Николаевна.

Она же вспоминает о несчастном случае со смертельным исходом из-за мусорного бака на тротуаре, который полностью перекрывает видимость для движущегося автотранспорта.

— Мы уже даже и не знаем, к кому обращаться. Нас просто не хотят слышать! — уверены жители.

Редакция ознакомилась с проектом ремонта ул.Галины Петровой, выполненным питерским АО «Петербургские дороги». Там помимо удивительных для проектируемой территории описаний Максимовой дачи и возможном промерзании грунта в Севастополе на глубину до 60 см есть раздел и о ливневой канализации.

Проектом предусмотрено строительство участка ливневки от пониженной точки трассы до существующей ливневой канализации в районе перекрестка улиц Кочиева и Дерюгиной. На участке существующей канализации предусмотрено переустройство одного дождеприемного колодца. Всего на ремонтируемой дороге имеется восемь дождеприемных колодцев.