Нормы ГТО сдадут чиновники и трудящиеся

В воскресенье, 28 марта, в Центре тестирования ГТО по улице Частника, 87 пройдет спортивный фестиваль среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих Севастополя.

Как рассказал «Севастопольской газете» инструктор-методист центра Надежда Стукало, к участию в соревнованиях заявились 26 команд, в числе которых ГУП «Севтеплоэнерго», МФЦ, департаменты правительства Севастополя, а также коллективы общеобразовательных школ.

Все они примут участие в сдаче нормативов ГТО по пяти дисциплинам: поднимание туловища из положения лежа, сгибание и разгибание рук, наклон вперед — упражнение на гибкость. Кроме того, мужчины будут подтягиваться на перекладине, или поднимать гирю, а также прыгать в длину.

Всех участников поделят на возрастные категории: от 20 лет до 60+.

Количественный состав команд — от двух до 20 человек. Самые немногочисленные (по два человека) будут соревноваться в личном зачете.

Претендующим на золотой, серебрянный или бронзовый значки ГТО необходимо будет продолжить сдачу нормативов уже после фестиваля в Центре тестирования, в соответствии с разработанным календарным планом.

Что касается смысла фестиваля, то он состоит в оценке собственных сил и физических возможностей, которые будут оцениваться по видам нормативов по стобалльной системе. Набравшие 28 марта максимальные баллы получат кубки в командном зачете и грамоты — в личном.

Для примера, Н.Стукало привела норматив для возрастной категории 30-34 года — в упражнении «сгибание-разгибание рук» мужчинам необходимо правильно отжаться 32, аженщинам 13 раз.

Обязательным нормативом для всех ступеней является упражнение на гибкость — наклон туловища вперед. На «золото» мужчинам необходимо наклониться, стоя на специальной тумбе, на 11 сантиметров ниже пальцев своих ног.

Предварительно ознакомиться с набором упражнений можно на сайте ГТО — в зачет идут только правильные результаты.

Осталось добавить, что оценивать выполнение упражнений будет целая судейская бригада, где главный судья соревнований — администратор Центра тестирования ГТО мастер спорта Ирина Пономаренко.