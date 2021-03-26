Есть два официальных кандидата в Почетные граждане Севастополя

По состоянию на 15 марта, это последний день подачи документов, в заксобрание поступили два предложения о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя».

Звание предлагается присвоить Алексею Чалому и Ашоту Саркисову, сообщила пресс-служба городского парламента.

А.Чалый — председатель Законодательного Собрания города Севастополя с 2014 по 2016 год. А.Саркисов — начальник Севастопольского ВВМИУ с 1971 по 1984 гг., доктор технических наук, академик РАН, вице-адмирал.

Инициативная группа по выдвижению адмирала Игоря Касатонова на это звание утверждает, что документы на него подавались годом ранее, и они должны быть актуализированы.

Звание «Почетный гражданин Севастополя» присваивается за личные заслуги перед городом и только при жизни награждаемого. По закону 2017 года звание предоставляется один раз в три года и может быть присвоено трем кандидатам сразу.

Последний раз звание «Почетный гражданин Севастополя» было присвоено в мае 2016 года Президенту России Владимиру Путину. Но его фамилии на Доске почетных граждан города-героя на пл.Нахимова до сих пор нет.

Полный перечень Почетных граждан Севастополя читайте здесь.