Экс-руководитель Госжилнадзора Севастополя арестован

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия бывшему главному государственному жилищному инспектору города Севастополя. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступной схеме, и обстоятельств совершенного преступления, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с ноября 2018 по февраль 2021 года руководитель Госжилнадзора Севастополя лично получил взятку в виде денег, а также имущества на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей за оказание общего покровительства представителям управляющих компаний за предупреждение о поступающих жалобах и запланированных проверках, непривлечение к административной ответственности.

Чиновник, о котором идет речь, был уволен с должности 15 марта, а задержан 24-го.