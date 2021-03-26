Часть территории Севморзавода и вертолетного завода хотят вовлечь в хозяйственный оборот

«У нас, не будем скрывать, есть определенного рода объективные проблемы, связанные с сокращением государственного оборонного заказа по загрузке судостроительных и судоремонтных активов города Севастополя, переданных Объединенной судостроительной корпорации, и Севастопольского авиационного предприятия, которое специализируется на ремонте вертолетной техники. Это падение заказов надо чем-то парировать. Поэтому мы обменялись мнениями, наметили пути увеличения загрузки этих предприятий», — рассказал Ю.Борисов на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым 26 марта.

Он назвал один из вариантов решения проблемы.

«При необходимости мы проведем реструктуризацию, и часть территории город вовлечет в хозяйственный оборот — коммерциализует просто излишки. Это тоже один из вариантов. Мы на эти два куста оборонно-промышленного блока города Севастополя обратим внимание», — пообещал вице-премьер.

М.Развожаев согласен с Ю.Борисовым.

«В современном мире выполнять работы можно на меньшей территории и с большей эффективностью. Будем смотреть, как более рационально использовать эти площадки», — пообещал губернатор.

В октябре 2020 года во время рабочей поездки в Севастополь министр промышленности и торговли России Денис Мантуров говорил, что вертолетный завод, находящийся на берегу моря в жилой зоне, планируется перевести на площадку в промышленном районе города.