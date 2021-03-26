Аэропорт Симферополя переходит на летнее расписание

Продажи билетов на рейсы в Крым на этот сезон уже открыли 15 авиакомпаний по 56 направлениям, сообщила пресс-служба аэропорта.

В сравнении с прошлым летом добавятся новые прямые рейсы в Липецк, Курган и Надым. Впервые в современной истории будет запущено регулярное авиасообщение с Ухтой.

Количество рейсов в Крым и обратно из Ханты-Мансийска, Новокузнецка и Иваново вырастет с одного до двух раз в неделю, из Волгограда и Иркутска — с двух до четырех раз в неделю, а из Минеральных Вод — с трех до пяти раз в неделю. Количество прямых рейсов в Крым из Сургута увеличится с двух до одиннадцати в неделю, а из Нижневартовска с одного до шести в неделю.