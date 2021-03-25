Катала на лошади без письменного договора

Хозяйка конюшни обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Конные прогулки проводились на территории частной конюшни в Балаклавском районе. 15 ноября 2020 года на лошади решила прокатиться женщина, не имеющая навыков верховой езды.

Хозяйка конюшни не заключила с клиенткой договор проката в письменной форме, не провела инструктаж, не проверила общее состояние животного и амуниции и допустила иные нарушения требований законодательства о защите прав потребителей, а также государственных стандартов в сфере коневодства. Посетительница была допущена к катанию без экипировки и без сопровождающего лица, квалифицированного в сфере верховой езды.

Наездница потеряла контроль за животным и упала на грунтовую поверхность, получив множественные переломы.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

В Следственном комитете уточнили, что индивидуальный предприниматель организовывала конные прогулки на территории села Черноречье.