На пограничных пунктах в Крыму усилены меры профилактики

Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю усилило меры по профилактике коронавируса на границе с Украиной в связи с началом школьных каникул.

«Более 4,5 тысяч человек прибыли [за неделю] из-за границы, из них 4 191 — с территории Украины. В связи со школьными каникулами было принято решения об увеличении количества сотрудников в пунктах пропуска на границе с Украиной, аналогичная ситуация будет в период майских праздников», — сообщила ТАСС главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская.

По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в целом по стране остается неоднозначной. Это не дает снять ограничения на проведение массовых мероприятий, а также отказаться от соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.

С начала пандемии в Республике Крым выявили более 37 тысяч случаев инфицирования, умерли более тысячи человек. В Севастополе — заболели 12 905 человек, умерли — 552.

На 24 марта на Украине насчитывалось 1,58 млн заразившихся, из них умерших — 30773. В России соответствующие цифры выглядят так: 4,474 млн и 95818.

В процентном соотношении: в Украине — 1,95%, в России — 2,1%, по Республике Крым — 2,8%, по Севастополю — 4,4% больных с диагнозом covid-19 не выживают.