Мемориал памяти милиционеров уже соорудили

Новый мемориальный комплекс милиционерам, отдавшим свои жизни в Великую Отечественную войну, появился на территории административного здания полиции на пл.Восставших, но официально еще не открыт.

Согласно отчету о деятельности УМВД России по Севастополю за 2019-2020 годы, работа по сохранению исторической памяти о славных именах сотрудников органов внутренних дел в таком полном объеме ранее никогда не проводилась, поэтому были установлены не все имена героически погибших сотрудников милиции.

Этот пробел удалось восполнить. В результате работы «с исторической летописью, музейными экспонатами и архивами» были установлены списки всех сотрудников милиции Севастополя, павших за Отечество, их 251. Теперь память о них увековечена на плитах нового мемориального комплекса.

Мемориал будет открыт в апреле. В дальнейшем там планируется проводить к присяге сотрудников органов внутренних дел и сообщать о присвоении очередных званий.

Кроме того, руководство УМВД ходатайствует перед Законодательным Собранием города о о присвоении имен милиционеров-героев новым улицам Севастополя.