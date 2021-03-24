День театра отметят капустниками и премьерами

Всемирный день театра, который ежегодно отмечается 27 марта севастопольские театры отметят в кругу поклонников и друзей.

«Служебный капустник»

Севастопольский академический русский драматический театр им.Луначарского к 27 марта подготовил «Служебный капустник», напрямую связанный с недавним премьерным спектаклем «Служебный роман». Зрители знают, что в театре поставили сразу две режиссерские версии комедии Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». Но запланированный на новогодние праздники сюрприз не состоялся из-за введенных ковидных ограничений. Варианты спектаклей были представлены на суд зрителей только в начале февраля.

Зато в Всемирный день театра на сцене в принципиальной, но очень веселой дуэли сойдутся персонажи сразу двух постановочных версий. Дуэлянтам придется сразиться в шуточных конкурсах, где необходимо будет проявить не только смекалку, чувство юмора, но и способность к актерской импровизации. Лучших выберет беспристрастное зрительское жюри.

Представление пройдет в форме театрального капустника, а возглавят команды режиссеры-постановщики спектаклей — заслуженный артист Севастополя Владимир Крючков и Наталья Слепченко. В капустнике примут участие любимые зрителями артисты театра.

Для детей — сказки, для себя — капустник

В Севастопольском театре юного зрителя праздник отметят двумя детскими спектаклями и вечерним капустником.

В 11.00 дети смогут посмотреть русскую народную сказку «Гуси-лебеди», а в 18.30 юных зрителей ждут на спектакле «Малахитовая шкатулка». После этого театр соберется всем коллективом на традиционный капустник.

Праздник в душе

В драмтеатре им.Лавренева решили, что 27 марта будет внутренним праздником, который каждый из служащих театру отметит в душе, а актеры, выйдя на сцену.

В афише в этот день значится спектакль «Счастье мое». Поклонников флотской сцены приглашают прийти и разделить торжество по случаю профессионального праздника.

Станцуют танго

В Севастопольском академическом театре танца им.Елизарова 27 марта премьерный спектакль «Аргентинское танго». Постановку приурочили не только к Всемирному дню театра, но и к 100-летию аргентинского композитора Астора Пьяццоллы.