Задержаны два самосвала со строительным мусором без документов
В ходе одного из рейдов Севприроднадзора совместно с Госавтоинспекцией Севастополя задержаны два автомобиля, перевозившие отходы без разрешительных документов.
По данным фактам возбуждено два дела об административных правонарушениях.
За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами нарушителям грозит административный штраф до 250 тысяч рублей, сообщили в Севприроднадзоре.
Рейдовые мероприятия по контролю транспортировки отходов будут продолжены, обещают в природоохранном ведомстве.