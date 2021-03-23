Задержаны два самосвала со строительным мусором без документов

В ходе одного из рейдов Севприроднадзора совместно с Госавтоинспекцией Севастополя задержаны два автомобиля, перевозившие отходы без разрешительных документов.

По данным фактам возбуждено два дела об административных правонарушениях.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами нарушителям грозит административный штраф до 250 тысяч рублей, сообщили в Севприроднадзоре.

Рейдовые мероприятия по контролю транспортировки отходов будут продолжены, обещают в природоохранном ведомстве.