Выпавший на Ай-Петри снег поможет наполнить Чернореченское водохранилище

Снегопад в марте и даже в апреле является нормальным явлением для Крыма, говорят синоптики.

Как сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, выпавшие за минувшие сутки осадки в Крыму помогут наполнить Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь.

«Для Крыма это замечательно, это дополнительные осадки, — сказала собеседница агентства. — На Ай-Петри высота снега [составляет] 31 см. За минувшие сутки там выпало 19 мм снега, которые увеличили высоту снежного покрова. Это отразится на пополнении Чернореченского водохранилища».

Т.Любецкая отметила, что выпадение снега во второй половине марта и даже в апреле является нормальным явлением для Крыма. Прошедший снегопад не нанес какого-то ущерба инфраструктуре полуострова.