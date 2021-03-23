Пьяный житель Белгорода угрожал расправой операторам заправки

В Севастополе сотрудники вневедомственной охраны пресекли хулиганские действия на одной из АЗС.

Наряд группы задержания Росгвардии прибыл на место происшествия после срабатывания тревожной кнопки. Неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения мешал работе персонала, выражаясь нецензурной бранью. На замечание злоумышленник отреагировал агрессивно, стал угрожать физической расправой, а после попытался похитить товар с прилавка.

Росгвардейцы задержали 22-летнего жителя Белгорода и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.