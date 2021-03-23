Опять обещают отреставрировать «Штык и парус»

Ремонт «Обелиска городу-герою Севастополю» на мысе Хрустальный, который должны были сделать еще в 2019 году, но почему-то не сделали даже в 2020-м, снова в городской повестке.

На сайте администрации Ленинского муниципального округа опубликована информация о намеченных на текущий год реконструкциях объектов в районе, выполняемых в рамках реализации соглашения между правительствами Севастополя и Москвы. На 2021 год запланирован капитальный ремонт следующих объектов:

— сохранение (реконструкция) объекта культурного наследия «Обелиск городу-герою Севастополю»;

— комплексное благоустройство улицы Ленина и проспекта Нахимова;

— капитальный ремонт зеленой зоны на пл.Восставших перед зданием Управления МВД России по городу Севастополю.

Напомним, что проект реставрации «Штыка и паруса», а именно так в народе называется «Обелиска городу-герою Севастополю» на мысе Хрустальный, был готов еще в начале 2019 года. На выполнение работ отводилось восемь месяцев, то есть обновленный обелиск город имел шанс получить к 2020 году.

В феврале 2020 года в правительстве Севастополя объявили, что на ремонт монумента запланировано 255 млн рублей. Но в августе эта деньги, выделенные правительством Москвы, были переброшены на ремонт скверов на пр.Октябрьской революции.