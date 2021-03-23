Новую школу водолазов достроят к сентябрю

Комплекс в Камышовой бухте, куда должен переехать военный учебный центр, сейчас расположенный у Херсонеса, планируется достроить к сентябрю этого года, сообщил ТАСС замминистра обороны Тимур Иванов.

«[Планируется достроить] к 1 сентября», — ответил Т.Иванов на вопрос о том, когда планируется завершить строительство новой базы для школы водолазов в Камышовой бухте.

Сейчас школа водолазов находится севернее музея-заповедника «Херсонес Таврический» на берегу Карантинной бухты. В древности здесь располагался пригород греческой колонии Херсонес и некрополь. Совсем рядом проходит городская стена, остатки которой сохранились до сих пор и входят в экспозицию музея. Власти города в 2019 году заявляли, что планируется перебазировать военный учебный центр, а участок музеефицировать.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что работы завершатся в третьем квартале 2021 года.