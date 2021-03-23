На дороге к Крымскому мосту появятся фонари и светодиодные дорожные знаки

Искусственное освещение будет оборудовано на девяти краснодарских участках автодороги А-290, ведущей к Крымскому мосту, что поможет сделать их более безопасными, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

«Эксперты Главгосэкспертизы России повторно рассмотрели проектно-сметную документацию на устройство искусственного электроосвещения на участках трассы А-290 в Анапском и Темрюкском районах Краснодарского края. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — цитирует сообщение ТАСС.

Предполагается, что это поможет снизить аварийность, сейчас эти отрезки трассы считаются зонами повышенной опасности.

Искусственное освещение появится на девяти участках трассы общей протяженностью 5,41 км. В Анапском районе работы выполнят в поселке Верхнее Джемете и на хуторах Воскресенский и Капустино. В Темрюкском районе — на участках вне населенных пунктов, а также около порта Кавказ. Кроме того, на пешеходных переходах, в пределах участков проектирования, дорожные знаки заменят на новые — светодиодные.

Проектную документацию для проведения работ разработали в ООО «Светосервис-Кубань», работы будет выполнять Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

Дорога А-290 Новороссийск — Керчь — автомобильная дорога федерального значения протяженностью 168 км, входит в состав европейского маршрута Е97. Трасса идет от Новороссийска, соединяет город и Порт Кавказ, проходит в пределах Краснодарского края и Крыма, пересекает Керченский пролив по Крымскому мосту и заканчивается в Керчи.