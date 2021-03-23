Дамы не поделили мужчину

Конфликт между соперницами на почве ревности закончился телесными повреждениями. Одной из них грозит уголовная ответственность.

37-летняя жительница Севастополя вместе со своим сожителем нанесла визит его бывшей 30-летней супруге, чтобы мужчина мог забрать свои вещи. Между дамами произошла ссора, во время которой младшая участница конфликта схватила фарфоровую вазу и ударила ею соперницу. Полученные травмы заставили потерпевшую обратиться в медицинское учреждение.

Вторая женщина задержана участковым. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», предусматривающей наказание в виде лишении свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.