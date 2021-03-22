Жители Андреевского муниципального округа не хотят объединяться с Качинским

На публичных слушаниях по вопросу объединения Качинского и Андреевского муниципальных округов жители села Андреевка и поселка Солнечный большинством голосов проголосовали против.

Публичные слушания состоялись в воскресенье, 21 марта. В первой половине дня андреевцы сказали решительное «нет» объединению с Качинским советом. По итогам слушаний «за» проголосовало 27 участников,«против» — 254, «воздержались» двое.

В 15.00 слушания прошли в Солнечном, где жители ожидаемо поддержали своих соседей по муниципалитету. За объединение с Качинским муниципалитетом там проголосовало 30 человек, против — 187, «воздержались» 10 участников мероприятия.

В годовщину празднования 7-летия присоединения Крыма и Севастополя 18 марта жителями Андреевского муниципального округа было передано обращение против объединения Андреевского и Качинского МО Президенту РФ Путину В.В., в генеральную прокуратуру РФ, губернатору Севастополя Развожаеву М.В. Всего обращение подписали 567 граждан, проживающих в с.Андреевка и п.Солнечный.

«Сегодня у нас, как в 2014 году, снова Крымская весна. Местные жители отстаивают право сохранения своего Андреевского МО, право на самоуправление на своей территории», —подчеркнула важность события депутат Андреевского МО Светлана Брюзова.

Публичные слушания в Андреевском и Качинском муниципальных округах были назначены после сессий 19 февраля, когда депутаты Андреевского муниципалитета проголосовали «против» объединения, а качинцы — «за».

Объявляя публичные слушания, организаторы административной реформы обещали прислушаться к мнению жителей внутригородских образований.