Житель Оренбургской области задержан в Севастополе за грабеж

Добычей грабителя стал рюкзак с продуктами и три тысячи рублей.

Ночью 48-летний житель Севастополя вышел из магазина и не заметил преследователя. Убедившись в отсутствии свидетелей, незнакомец набросился на мужчину, силой выхватил у него рюкзак, а затем скрылся.

Грабитель рюкзак с продуктами выбросил, а три тысячи рублей оставил себе.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 26-летний житель Оренбургской области, ранее судимый за имущественные преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.