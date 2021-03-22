В Казачьей будет отделение полиции

Об этом говорится в отчете о результатах деятельности УМВД России по Севастополю за 2019-й и 2020 год, представленном в заксобрание города.

Необходимость открытия нового РОВД вызвана «развитием инфраструктуры и ростом населения в Гагаринском районе», говорится в документе. Уточняется, что население бухты Казачьей за последние годы возросло на 70%.

Вероятно, что новый отдел полиции будет сборно-разборным быстровозводимым специальным сооружением. В прошлом году на Северной стороне Севастополя был открыт такой быстровозводимый пункт полиции, говорится в отчете.

В конце января 2021 года был проведен тендер на поставку военно-технического имущества для нужд УМВД Севастополя в рамках гособоронзаказа и в целях обеспечения госпрограммы вооружения. Заказчик — Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления Министерства внутренних дел РФ по Севастополю». Контракт выиграла фирма «Югстройкомплект» из города Волжский Волгоградской области. Она должна за 131,6 миллиона рублей поставить в Севастополь и смонтировать три сборно-разборных быстровозводимых специальных сооружения. Это два двухэтажных сооружения размером 15x18x6 метров и одно одноэтажное, размером 56x20x3 метра.

На информационный запрос «Севастопольской газеты», как будут использоваться эти сооружения и где они будут размещены, УМВД России по Севастополю сообщило, что конкретное место размещения еще не определено.

Теперь можно предположить, что одно из сооружений возведут в Казачьей бухте для нового отделения полиции.