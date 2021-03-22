В «Единой России» начали подготовку к предварительному голосованию

Праймериз в партии проведут с 24 по 30 мая в электронном виде с идентификацией избирателей через Госуслуги.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольского отделения партии «Единая Россия», утвержден состав регионального оргкомитета проведения предварительного голосования по отбору кандидатов в Государственную Думу. Также определены требования к участникам праймериз. Кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. В этом году в заявлении появится новый раздел — участие в волонтерской и добровольческой деятельности.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Оно будет проводиться в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал Госуслуг. Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.

Уже работает официальный сайт процедуры pg.er.ru — здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей — с 19 апреля по 28 мая. Итоги будут подведены 1 июня.

Окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии, который состоится в середине июня.

Справка

В Севастополе 19 сентября 2021 года будут выбирать депутатов Государственной Думы, депутатов Совета Балаклавского, Андреевского, Верхнесадовского, Качинского, Нахимовского, Орлиновского и Терновского муниципальных округов, депутатов Инкерманского городского Совета, депутата Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу №4.