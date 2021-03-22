Требуют снизить стоимость подключения к газу

Жители Верхнесадовского муниципального округа направили коллективное обращение губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и председателю Законодательного Собрания Владимиру Немцеву с требованием выполнить поручения Президента России о газификации сел и подключении газа к домовладениям до конца 2020 года бесплатно.

В обращении, под которым 182 подписи, говорится, что газификацию в порученный срок не выполнили, а за присоединение к газораспределительным сетям в Севастополе установлена неподъемная для сельских жителей плата.

В соседнем Крыму стоимость проекта для внутридомовых сетей составляет 9-12 тысяч рублей. Средняя стоимость подключения внутри границ участка — две тысячи за погонный метр. В Севастополе для жителей с.Фронтовое проектные работы обходятся в два раза выше — 23 тысячи рублей. А общая стоимость работ (фактически оплаченная) в с.Фронтовое в несколько раз превышает стоимость работ по подключению газа в Крыму (Бельбекская долина, с.Голубинка) и составляет более 200 тысяч рублей.

По заявлению директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, сделанного в прошлом году для СМИ, стоимость подключения к газораспределительным сетям сельским жителям обойдется примерно 65 тысяч рублей, а по расценкам ГУП «Севастопольгаз» в 3,5 раза больше, жалуются жители Верхнесадовского МО.

При этом никаких льгот по подключению газа для сельских жителей правительство и заксобрание Севастополя не предусмотрели, кроме льготного кредита от банка РНКБ со ставкой 5%.

Жители Верхнесадовского муниципального округа не в состоянии оплачивать такие суммы за подключение и намерены по вопросам газификации обратится к Президенту России.

В своем обращении селяне требуют не взимать плату за подключение газа, снизить стоимость проектирования и строительно-монтажных работ внутридомовых сетей, предусмотреть социальные льготы и обеспечить газификацию сел в кратчайшие сроки.