Трассировку железнодорожного обхода Инкерманского монастыря пересмотрят

Трассировка железнодорожной ветки в обход Инкерманского мужского монастыря, оказавшаяся в зоне нынешнего строительства «намоленного» стадиона в Инкермане пока не утверждена.

По крайней мере, землеотвода городом под это не сделано, земельного участка не выделено.

— Коллеги из РЖД немного поторопились с тем, что вступили в коммуникацию с людьми до принятия окончательных решений, — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его информации, существует несколько вариантов трассировок, и они будут рассмотрены после завершения всех изысканий.

Губернатор сообщил, что намерен выехать на место и встретиться с местными депутатами, а также посетить строящийся спортивный объект. Он уточнил, что сейчас строительные работы приостановили, а в случае изменения трассировки все убытки будет нести заказчик.

— Мне вчера сказали, что это не просто земельный участок, на котором сейчас строится объект, а «намоленное место», где много лет, с послевоенных времен, проходили соревнования. Оно имеет свою историю, имена людей, связанных с этими событиями. Думаю, что мы будем с проектировщиками разговаривать, чтобы изменить трассировку и не переносить объект, — продолжил М.Развожаев.

Напомним, что жители Инкермана, узнав о планах РЖД проложить железнодорожную ветку в обход Свято-Климентовского мужского монатыря через строяшееся ныне в рамках ФЦП футбольное поле с административным зданием, выразили обеспокоенность.