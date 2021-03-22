Суд рассмотрит два взгляда на «Панораму Херсонеса»

Севастопольский реставратор Анатолий Туманов подал иск в Гагаринский суд Севастополя на руководство Государственного историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический» и фонда «Моя история» с требованием снести конструкции, возведенные у нового входа на территорию заповедника, неподалеку от башни Зенона.

По мнению реставратора, это капитальное сооружение противоречит российскому законодательству. Речь идет о цельнобетонной площадке на ленточном бетонном фундаменте, на которой установлены бронзовый макет «Панорамы Херсонеса» и два монитора.

Как пояснил А.Туманов, согласно действующему законодательству, в границах объектов культурного наследия введен особый режим использования земельных участков, но именно это условие оказалось нарушенным.

С этим, как выяснилось, совершенно не согласны в фонде «Моя история» и в музее-заповеднике. Пресс-секретарь фонда Александр Тарасов утверждает, что конструкция не только не является капитальной, но при необходимости легко разбирается. А в разосланном музеем пресс-релизе говорится, что перед началом работ по благоустройству проводились охранные раскопки общей площадью 385 кв.м и культурного слоя выявлено не было. Весь слой грунта, в том числе и тот, на месте которого сегодня находится скульптурная композиция «Панорама Херсонеса», был образован в результате вывоза отвалов с раскопок конца 19-го – начала 20 века.

«Весь археологический материал, несмотря на то, что он происходит из отвалов предыдущих раскопок, был взят на обработку. Основное место [в нем] занимали фрагменты разновременной керамики от периода эллинизма до развитого средневековья. Также встречались предметы военного обихода времен Крымской войны (свинцовые пули, запальные трубки для артиллерийских орудий и пр.), монеты советского и постсоветского периодов, что еще раз подтвердило переотложенный характер слоя в этом месте», — говорится в пресс-релизе.

У А.Туманова иное мнение: «Здесь проходила въездная дорога в город, и совершенно естественно, что там не было обнаружено никаких артефактов. Это примерно так же, как ничего интересного нельзя обнаружить на взлетной полосе аэродрома».

Заседание в Гагаринском суде назначено на 20 апреля.