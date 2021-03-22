Проблемы с водой в Крыму будут решать целым институтом

Филиал Института водных проблем Российской академии наук планируют открыть на базе Института сельского хозяйства Крыма для решения проблемы с водоснабжением полуострова.

«Одной из актуальнейших проблем для полуострова является обеспечение чистой пресной водой. Прорабатывается вопрос, в самое ближайшее время будет открыт филиал института на базе Крымского федерального университета с тем, чтобы более активно содействовать нашим коллегам в решении научных и научно-технологических задач по этому направлению», — сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании Совета Федерации РФ.

Институт водных проблем РАН — ведущий научный центр по исследованию вод суши, направления деятельности которого охватывают практически весь спектр актуальных проблем, связанных с изучением ресурсов, режима и качества вод, а также прогнозированием их изменений под влиянием природных и антропогенных факторов.

ФБУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» занимается научными исследованиями и опытно-конструкторскимих работами, внедрением достижений науки и передового опыта в сфере агропромышленного комплекса.