Осуждены виновники гибели детей от яда для насекомых

Как сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, в ноябре 2020 года жительница ул.Ларионова вызвала «скорую» в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих троих детей. На момент прибытия бригады медиков 10-месячный мальчик скончался, еще двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика — в срочном порядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Ее брату и матери была оказана медицинская помощь.

Следствием и судом было установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение на первом этаже этого дома. Для проведения дезинфекции он купил специальный препарат, передал его знакомому, тот разложил таблетки по помещению и ушел. При взаимодействии препарата с воздухом, выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома. Отравление получили находящиеся на тот момент в квартире женщина и трое ее детей, двое из которых скончались.

Суд 22 марта 2021 года признал обвиняемых виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорил их к 3 годам и 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения соответственно.