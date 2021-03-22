Новая Евпатория станет новой Большой Ялтой

Власти Крыма намерены создать на западе региона новый туристический кластер, который будет называться Новая Евпатория, заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Оленевка, Тарханкут, Черноморский район, туристический кластер Саки, Евпатория. Новый туристический город, рабочее название — Новая Евпатория. В таком проекте принять участие и построить его — это, наверно, если не дело жизни, то дело чести — точно», — цитирует ТАСС В.Волченко.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году — 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.